Долина ушла на паузу после истории с квартирой и перестраивает схему заработков

Народная артистка России Лариса Долина уже 40 лет на большой сцене, но сейчас у нее, похоже, самый нервный период за последние годы. В прессе и соцсетях регулярно всплывают сообщения об отмене выступлений певицы, и за этим, как утверждают источники, стоит не только экономика гастролей, но и последствия громкого квартирного скандала, который не отпускает ее имя больше года.