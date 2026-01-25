На Тайване американец залез на небоскрёб высотой 508 метров без страховки

Продолжительность подъема составила примерно 20 минут. Артист признался, что ему было тяжело. При этом исполнитель рассказал, что ему нравится лазить по зданиям в городах. СМИ заявили, что Лето стал первым человеком, кому официально разрешили забраться по стене этого небоскрёба. На момент покорения вершины музыканту исполнился 51 год.