На Тайване американец залез на небоскрёб высотой 508 метров без страховки

Американский скалолаз Алекс Хоннольд на Тайване смог забраться без страховки на небоскрёб «Тайбэй 101», высота которого составляет 508 метров на Тайване, сообщил телеканал CNA.
В Сети также появились кадры «восхождения» 40-летнего мужчины. Он преодолел эту высоту за 1 час 31 минуту. Карабкаться по стене скалолаз начал в примерно 09:00 (04:00 мск). К 10 часам утра позади было уже 60 этажей.
Ещё через 43 минуты Хоннольд был на вершине. За его действиями следила толпа. Некоторые очевидцы стояли с табличками на смотровой площадке на 89-м этаже и поддерживали мужчину. Небоскреб «Тайбэй 101» является пятым по высоте зданием в Азии и самым высоким на острове.
Напомним, в ноябре 2023 года американский актёр, солист группы «Тридцать секунд до Марса» Джаред Лето забрался по стене 102-этажного небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке и покорил его вершину. Он залез на крышу здания с 86-го этажа.
Продолжительность подъема составила примерно 20 минут. Артист признался, что ему было тяжело. При этом исполнитель рассказал, что ему нравится лазить по зданиям в городах. СМИ заявили, что Лето стал первым человеком, кому официально разрешили забраться по стене этого небоскрёба. На момент покорения вершины музыканту исполнился 51 год.