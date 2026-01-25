Ричмонд
На Тайване американец залез на небоскрёб высотой 508 метров без страховки

Скалолаз Алекс Хоннольд взобрался без страховки на небоскрёб «Тайбэй 101» высотой 508 метров за 1 час 31 минуту.

Источник: Аргументы и факты

Американский скалолаз Алекс Хоннольд на Тайване смог забраться без страховки на небоскрёб «Тайбэй 101», высота которого составляет 508 метров на Тайване, сообщил телеканал CNA.

В Сети также появились кадры «восхождения» 40-летнего мужчины. Он преодолел эту высоту за 1 час 31 минуту. Карабкаться по стене скалолаз начал в примерно 09:00 (04:00 мск). К 10 часам утра позади было уже 60 этажей.

Ещё через 43 минуты Хоннольд был на вершине. За его действиями следила толпа. Некоторые очевидцы стояли с табличками на смотровой площадке на 89-м этаже и поддерживали мужчину. Небоскреб «Тайбэй 101» является пятым по высоте зданием в Азии и самым высоким на острове.

Напомним, в ноябре 2023 года американский актёр, солист группы «Тридцать секунд до Марса» Джаред Лето забрался по стене 102-этажного небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке и покорил его вершину. Он залез на крышу здания с 86-го этажа.

Продолжительность подъема составила примерно 20 минут. Артист признался, что ему было тяжело. При этом исполнитель рассказал, что ему нравится лазить по зданиям в городах. СМИ заявили, что Лето стал первым человеком, кому официально разрешили забраться по стене этого небоскрёба. На момент покорения вершины музыканту исполнился 51 год.

