В ГД предложили сделать первое образование бесплатным для медиков и инженеров

Депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Миронов выступил с инициативой сделать первое образование в вузах и колледжах бесплатным по ряду ключевых специальностей. В приоритете — медики, педагоги, инженеры и другие востребованные кадры.
Заявление прозвучало накануне Дня российского студенчества, который ежегодно отмечается 25 января. Праздник, известный также как Татьянин день, был официально установлен указом президента России от 25 января 2005 года.
В разговоре с РИА Новости парламентарий заявил, что бесплатным должно стать хотя бы первое образование — для тех специалистов, в которых страна испытывает острую потребность. По его словам, речь идет о будущих учителях, врачах, инженерах, ученых и программистах.
Депутат подчеркнул, что государство должно сильнее поддерживать молодежь в годы учебы, поскольку студенты сталкиваются не только с нагрузками, но и с финансовыми трудностями. Он напомнил, что партия давно продвигает идею повышения студенческих стипендий до уровня прожиточного минимума.
Кроме того, политик поздравил студентов с праздником, пожелал удачи на экзаменах и подчеркнул, что студенческая пора — время первых серьезных достижений и больших планов.
