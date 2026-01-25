Ричмонд
На Meta* подали в суд из-за доступа к перепискам WhatsApp по всему миру

Компанию Meta* обвинили в мошенничестве из-за возможного доступа к перепискам пользователей в мессенджере WhatsApp. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные документы, международная группа истцов подала иск против корпорации в США.

Истцы утверждают, что Meta* вводит пользователей в заблуждение, заявляя о полной конфиденциальности и безопасности переписок в WhatsApp. По их версии, обещанная технология сквозного шифрования не гарантирует, что сообщения доступны исключительно участникам диалога.

«Международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms, Inc.*, утверждая, что компания делает ложные утверждения о приватности и безопасности мессенджера WhatsApp…», — сказано в сообщении.

По утверждению истцов, полученным со слов разоблачителей, компания якобы хранит содержание переписок, а сотрудники Meta* могут получать к ним доступ. Это напрямую противоречит публичным заявлениям корпорации о защите данных пользователей. В числе истцов — граждане Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР. Иск подан в окружной суд США в Сан-Франциско.

В Meta* обвинения отвергли, назвав их «пустой фантазией», и заявили о намерении предпринять ответные юридические шаги.

Тем временем Роскомнадзор не планирует снимать ограничения с мессенджера WhatsApp. Более того в России последовательно вводятся меры против мессенджера Telegram из-за отказа его администрации исполнять требования по пресечению преступлений.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Корпорация Meta признана в РФ экстремистской.

