На Meta* подали в суд из-за доступа к перепискам WhatsApp по всему миру

Истцы утверждают, что Meta* вводит пользователей в заблуждение, заявляя о полной конфиденциальности и безопасности переписок в WhatsApp. По их версии, обещанная технология сквозного шифрования не гарантирует, что сообщения доступны исключительно участникам диалога.
«Международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms, Inc.*, утверждая, что компания делает ложные утверждения о приватности и безопасности мессенджера WhatsApp…», — сказано в сообщении.
По утверждению истцов, полученным со слов разоблачителей, компания якобы хранит содержание переписок, а сотрудники Meta* могут получать к ним доступ. Это напрямую противоречит публичным заявлениям корпорации о защите данных пользователей. В числе истцов — граждане Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР. Иск подан в окружной суд США в Сан-Франциско.
В Meta* обвинения отвергли, назвав их «пустой фантазией», и заявили о намерении предпринять ответные юридические шаги.
Тем временем Роскомнадзор не планирует снимать ограничения с мессенджера WhatsApp. Более того в России последовательно вводятся меры против мессенджера Telegram из-за отказа его администрации исполнять требования по пресечению преступлений.
* Корпорация Meta признана в РФ экстремистской.