«Стали нули считать»: екатеринбуржец рассказал, как сорвал джекпот и на что потратил

Деньги он вложил в свой автомагазин, который открыл как раз незадолго до выигрыша. На тот момент бизнес только начинал развиваться, и неожиданная инвестиция пришлась кстати. «Тогда товара у меня в наличии было мало, возил его на заказ, клиенту приходилось ждать. А выигрыш позволил мне расширить ассортимент. Теперь человек приходит в магазин, берет товар с полки и покупает. Дела идут хорошо», — признался бизнесмен.