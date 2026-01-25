«Стали нули считать»: екатеринбуржец рассказал, как сорвал джекпот и на что потратил

Дмитрий Малярчук вложил деньги в автобизнес.
Екатеринбуржец Дмитрий Малярчук, два года назад выигравший в лотерею 777 тысяч рублей, вложил деньги в бизнес и не прогадал. Его дело развивается и приносит прибыль. Как был куплен счастливый билет и почему друзья не верили победителю, он сам рассказал URA.RU.
«В тот день я возил маму в магазин, на выходе я обратил внимание на столик, где продавали лотерейные билеты. Купил 3−4 штуки и забыл. Только спустя неделю после розыгрыша вспомнил и попросил сестру проверить», — рассказал Малярчук.
Когда он вошел в комнату, сестра, по его собственному признанию, сидела, вытаращив глаза. «Проверь билет!» — сказала женщина брату. Он проверил и поначалу решил, что произошла какая-то ошибка. «Подумали, может мы где-то точку пропустили, может, там копейки, или 7 тысяч, или 77 тысяч… Стали нули считать, не верили сначала!» — смеясь, вспоминает Дмитрий.
Друзья, увидев фото Малярчука в новостях, тоже поначалу не поверили в его победу. Товарищи звонили счастливцу с вопросами: «Ты что, рекламируешь “Столото”?», «Тебе заплатили что ли за рекламу?». «Им было трудно поверить, потому что никто из нашего окружения раньше ничего не выигрывал. А потом они и сами стали играть, билеты покупать», — говорит екатеринбуржец.
Деньги он вложил в свой автомагазин, который открыл как раз незадолго до выигрыша. На тот момент бизнес только начинал развиваться, и неожиданная инвестиция пришлась кстати. «Тогда товара у меня в наличии было мало, возил его на заказ, клиенту приходилось ждать. А выигрыш позволил мне расширить ассортимент. Теперь человек приходит в магазин, берет товар с полки и покупает. Дела идут хорошо», — признался бизнесмен.
Дмитрий Малярчук два года назад попал в новости.