Людоед Иди Амин пришел к власти в Уганде 55 лет назад

Израиль, находясь в полном окружении, на всех фронтах воевал против всемирной арабской коалиции. В 1967 ходу в ходе Шестидневной войны израильтяне наголову разбили всех соседей, захватили обширные территории, превратили свою страну в регионального гегемона. Но конфликт на этом не закончился, и Израиль продолжил мстить всем, кто против него выступил. Касалось это и Судана, который хоть и не прислал свой контингент на войну, но поддерживал арабскую лигу дипломатически. Именно в его столице была подписана Хартумская резолюция, в которой арабские страны поклялись бороться за уничтожение Израиля до последней капли крови, невзирая на политические и религиозные разногласия.