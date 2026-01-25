Bloomberg: на Meta подали в суд за доступ к перепискам в WhatsApp

«В иске, поданном в пятницу в окружной суд США в Сан-Франциско, группа истцов утверждает, что заявления Meta о конфиденциальности являются ложными. Они утверждают, что Meta и WhatsApp “хранят, анализируют и могут получить доступ практически ко всем якобы “частным” сообщениям пользователей WhatsApp”, — и обвиняют компании и их руководителей в обмане миллиардов пользователей WhatsApp по всему миру», — говорится в публикации.