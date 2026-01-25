Bloomberg: на Meta подали в суд за доступ к перепискам в WhatsApp

Международная группа истцов подала в суд на американскую компанию Meta Platforms, Inc.*, обвинив ее в мошенничестве, связанном якобы с доступом к конфиденциальным перепискам в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.
«В иске, поданном в пятницу в окружной суд США в Сан-Франциско, группа истцов утверждает, что заявления Meta о конфиденциальности являются ложными. Они утверждают, что Meta и WhatsApp “хранят, анализируют и могут получить доступ практически ко всем якобы “частным” сообщениям пользователей WhatsApp”, — и обвиняют компании и их руководителей в обмане миллиардов пользователей WhatsApp по всему миру», — говорится в публикации.
Представитель Meta Энди Стоун, уточняет информагентство, назвал обвинения «ложными и абсурдными». По его словам, WhatsApp уже 10 лет использует сквозное шифрование по протоколу Signal и иск является «легкомысленной выдумкой». Он подчеркнул, что компания будет добиваться применения санкций в отношении адвокатов истцов.
Что касается работы WhatsApp конкретно в России, Роскомнадзор заявлял, что со стороны мессенджера зафиксировали и продолжают фиксировать нарушения российского законодательства, в связи с чем в отношении него последовательно вводятся ограничительные меры. Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский предположил в разговоре с aif.ru, что в скором времени WhatsApp могут полностью заблокировать в РФ.
* Признана в России запрещенной экстремистской организацией.