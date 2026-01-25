Неинвазивное пренатальное тестирование стало бесплатным по ОМС

Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) направлен на оценку риска синдрома Дауна, синдрома Эдвардса, синдрома Патау и анеуплоидий половых хромосом (генетические аномалии, при которых нарушается нормальное количество X- и Y-хромосом), отдельных микроделеционных синдромов у плода (генетические нарушения, связанные с потерей небольших фрагментов хромосом, включающих несколько генов).