Минпросвещения собралоcь перекрыть школьникам доступ к ГДЗ

Минпросвещения подготовило законопроект, который должен перекрыть доступ к готовым решениям школьных домашних заданий и ответам на задания всероссийской олимпиады школьников. Документ опубликован на сайте ведомства и уже вызвал резонанс среди педагогов и родителей.
В министерстве уточнили, что инициатива появилась не на пустом месте. Законопроект разработан во исполнение поручения вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам стратегической сессии о качестве общего и профессионального образования, которая прошла 19 ноября 2024 года.
В Минпросвещения считают, что свободное распространение контрольных материалов и готовых решений напрямую подталкивает школьников к списыванию. По версии ведомства, это снижает мотивацию к самостоятельному обучению и в итоге бьет по качеству знаний.
Отдельным пунктом в проекте прописаны ограничения, связанные с всероссийской олимпиадой школьников. В министерстве предупреждают: публикация готовых ответов в интернете обесценивает олимпиаду, создает неравные условия и подрывает доверие к конкурсу со стороны участников и учителей. А с учетом того, что победители и призеры получают преимущества при поступлении в вузы, вопрос становится принципиальным.
Проектом предлагается запретить распространение в интернете информации о контрольно-измерительных материалах, а также методов решения заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень. Исключением станут лишь те сведения, которые уже опубликованы в самих учебниках и их электронных версиях.
Также планируется ограничить публикацию в соцсетях готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников — с прицелом на то, чтобы вернуть проверке знаний объективность и снизить число тех, кто предпочитает «готовый ответ» собственной работе.
