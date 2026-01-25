Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения собралоcь перекрыть школьникам доступ к ГДЗ

Минпросвещения подготовило законопроект, который должен перекрыть доступ к готовым решениям школьных домашних заданий и ответам на задания всероссийской олимпиады школьников.

Минпросвещения подготовило законопроект, который должен перекрыть доступ к готовым решениям школьных домашних заданий и ответам на задания всероссийской олимпиады школьников. Документ опубликован на сайте ведомства и уже вызвал резонанс среди педагогов и родителей.

В министерстве уточнили, что инициатива появилась не на пустом месте. Законопроект разработан во исполнение поручения вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам стратегической сессии о качестве общего и профессионального образования, которая прошла 19 ноября 2024 года.

В Минпросвещения считают, что свободное распространение контрольных материалов и готовых решений напрямую подталкивает школьников к списыванию. По версии ведомства, это снижает мотивацию к самостоятельному обучению и в итоге бьет по качеству знаний.

Отдельным пунктом в проекте прописаны ограничения, связанные с всероссийской олимпиадой школьников. В министерстве предупреждают: публикация готовых ответов в интернете обесценивает олимпиаду, создает неравные условия и подрывает доверие к конкурсу со стороны участников и учителей. А с учетом того, что победители и призеры получают преимущества при поступлении в вузы, вопрос становится принципиальным.

Проектом предлагается запретить распространение в интернете информации о контрольно-измерительных материалах, а также методов решения заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень. Исключением станут лишь те сведения, которые уже опубликованы в самих учебниках и их электронных версиях.

Также планируется ограничить публикацию в соцсетях готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников — с прицелом на то, чтобы вернуть проверке знаний объективность и снизить число тех, кто предпочитает «готовый ответ» собственной работе.

Читайте также: Стала известна оптимальная длительность дневного сна для «перезагрузки» мозга.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше