Минпросвещения собралоcь перекрыть школьникам доступ к ГДЗ

Отдельным пунктом в проекте прописаны ограничения, связанные с всероссийской олимпиадой школьников. В министерстве предупреждают: публикация готовых ответов в интернете обесценивает олимпиаду, создает неравные условия и подрывает доверие к конкурсу со стороны участников и учителей. А с учетом того, что победители и призеры получают преимущества при поступлении в вузы, вопрос становится принципиальным.