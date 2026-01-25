Ричмонд
Российские банки будут использовать единый QR-код при любых переводах с сентября

Закон об использовании банками единого QR-кода вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Российские банки будут использовать единый QR-код при любых переводах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письме первого зампреда Центробанка Дмитрия Тулина в ответ на обращение депутата Государственной Думы Михаила Делягина.

В письме говорится, что федеральный закон об универсальном платежном коде вступит в силу с 1 сентября. Он направлен на развитие конкуренции и удобства граждан.

«С 1 сентября 2026 года все кредитные организации должны будут использовать его при любых переводах денежных средств посредством QR-кодов», — сообщается в письме.

ЦБ утверждает, что данная мера улучшит клиентский опыт, а также предоставит потребителям возможность самостоятельно выбирать удобный способ оплаты.

Ранее сайт KP.RU писал, что Банк России предложил ввести запрет на производство и продажу предметов, напоминающих банкноты и монеты ЦБ РФ. Согласно документу, проводится работа по установлению запрета на изготовление и сбыт таких предметов.