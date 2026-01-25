Первые 30-градусные морозы зафиксированы в столичном регионе

Самой «тёплой» точкой на карте погоды Подмосковья стал Ново-Иерусалим — там ночью было −14,7°. В последний раз 30-градусные морозы в Московской области наблюдались 4 января 2024 года — тогда рекорд был зафиксирован в Волоколамске, заключил специалист.