Первые 30-градусные морозы зафиксированы в столичном регионе

Антициклон продолжает определять погоду в столичном регионе, однако температурный фон остаётся крайне неоднородным, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
На базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура составила −14,8° (днём ранее было −17,4°). На других метеостанциях мегаполиса показатели колебались от −14,3° на Балчуге до −15,0° в Тушино.
В Московской области зафиксированы первые 30-градусные морозы нынешней зимы. В Черустях — так называемом «полюсе холода» региона — минимальный термометр показал −30,3°. Ниже −29° температура опускалась также в Мелихово, Луховицах и в районе метеостанции Приокско-Террасного заповедника.
Самой «тёплой» точкой на карте погоды Подмосковья стал Ново-Иерусалим — там ночью было −14,7°. В последний раз 30-градусные морозы в Московской области наблюдались 4 января 2024 года — тогда рекорд был зафиксирован в Волоколамске, заключил специалист.
