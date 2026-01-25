В Москве за год родилось более 200 Татьян

Имя Татьяна пользовалось особой популярностью в период с 1937 по 1992 год включительно и входило в десятку самых востребованных имен среди девочек, сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы. В пятерку самых популярных имен оно входило в 1941 году, а с 1943 по 1955 год имя Татьяна занимало первое место. В 1994 году оно снова вернулось в десятку самых востребованных имен, где продержалось до 1995-го. В 2025 году имя заняло 60-е место в рейтинге.