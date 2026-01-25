Замок застыл в открытом положении: как открыть машину в морозную погоду

Прогрев салонаавтомобиля может помочь в ситуации, когда замок застыл в открытом положении. Советы по избежанию неудобных ситуаций в морозную погоду подготовил сайт KP.RU.
Отмечается, что причиной застывшего замка обычно является не его личинка, а внутренний механизм защелки или тросик привода, которые расположены под обшивкой. Поэтому замерзает скопившаяся в них грязь или конденсат.
Максимально прогреть салон автомобиля можно в качестве временного решения. При этом некоторые владельцы авто фиксируют дверь веревкой изнутри, чтобы доехать до теплого гаража или паркинга.
«Для полноценного устранения неполадки придется снять обшивку двери, промыть и смазать шарниры и тросик, а в некоторых случаях — заменить тросик полностью», — говорится в материале.
