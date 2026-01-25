На территории Ростовской области сняли воздушную опасность

Предупреждение о воздушной опасности объявили после полуночи. Всем советовали временно уйти с улиц в помещения. Не следовало подходить к окнам.
Известно, что в течение прошедшей ночи воздушную атаку отразили в Миллеровском и Чертковском районах региона. После падения БПЛА пострадали частный дом и автомобиль.
