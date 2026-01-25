Ричмонд
На территории Ростовской области сняли воздушную опасность

Предупреждение об угрозе БПЛА сняли в Ростовской области утром 25 января.

Источник: Комсомольская правда

Утром 25 января в Ростовской области сняли угрозу БПЛА. Оповещение поступило в приложении МЧС.

Предупреждение о воздушной опасности объявили после полуночи. Всем советовали временно уйти с улиц в помещения. Не следовало подходить к окнам.

Известно, что в течение прошедшей ночи воздушную атаку отразили в Миллеровском и Чертковском районах региона. После падения БПЛА пострадали частный дом и автомобиль.

