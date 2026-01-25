На севере Бурятии 25 января произошло землетрясение

Землетрясение в Бурятии 25 января 2026 года произошло поздней ночью. Как сообщили КП-Иркутск в Единой геофизической службе, толчки зафиксировали в 03:50 по местному времени.
Землетрясение в Бурятии 25 января 2026.
Его эпицентр находился в 46-и километрах от посёлка Таксимо, что на севере Бурятии. Однако это событие не причинило никаких разрушений.
— Магнитуда землетрясения составила 4,4 балла, — уточнили сейсмологи.
Работа всех объектов в районе не прекращалась, и, вероятно, большинство жителей не ощутили подземных толчков. Вот, что известно про землетрясение в Бурятии 25 января 2026.
Подобные сейсмические события являются для Бурятии обычным явлением. Так, 16 января землетрясение произошло на Байкале, эпицентр находился недалеко от посёлка Новый Энхэлук.
