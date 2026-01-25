Аномальные морозы в Омской области дошли до температуры −42 градуса

Однако жителям региона стоит подготовиться к тому, что морозы начнут ослабевать только к середине следующей недели. Пока же синоптики рекомендуют быть особенно внимательными к своему здоровью, избегать длительного пребывания на улице и соблюдать правила безопасности при использовании обогревательных приборов.