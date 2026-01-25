Аномальные морозы в Омской области дошли до температуры −42 градуса

Аномально холодная погода продолжает удерживать Омскую область в своих «ледяных объятиях». Днем 24 января столбики термометров показывали −25…-30 градусов, а в ночь на 25 января температура опустилась до −33…-38 градусов. Днем 25 января ожидается аналогичный температурный режим: −25…-30. Осадков синоптики не прогнозируют, однако вероятны дымка и изморозь.
Начальник Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Наталия Криворучко рассказала о минимальных температурах, зафиксированных в регионе. Самые сильные морозы наблюдались в ночь с 22 на 23 января: в селе Васисс Тарского района температура достигла −41 градуса, а в Седельниково — −42 градуса. Это самая холодная ночь в текущем году.
Причиной установившихся аномальных морозов стал антициклон, который принес в регион сильное похолодание. По словам Наталии Криворучко, в январе уже дважды объявляли об аномально холодной погоде.
Однако жителям региона стоит подготовиться к тому, что морозы начнут ослабевать только к середине следующей недели. Пока же синоптики рекомендуют быть особенно внимательными к своему здоровью, избегать длительного пребывания на улице и соблюдать правила безопасности при использовании обогревательных приборов.
