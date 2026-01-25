Водителей предупредили о частой ошибке в морозы: прикуривать машину опасно

Также подчеркивается, что перед покупкой «прикуривателя» важно убедиться в надежности устройства. Следует убедиться в его способности выдавать ток, подходящий для конкретного автомобиля. В свою очередь, запуск «с толкача» возможен только на машинах с механической коробкой передач. Между тем, даже для них способ считается нежелательным.