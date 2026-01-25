Водителей предупредили о частой ошибке в морозы: прикуривать машину опасно

При прикуривании автомобиля в мороз двери могут неожиданно заблокироваться. Об этом сообщает KP.RU.
Речь идет о ситуациях, когда водитель подключает провода к разряженному аккумулятору или использует внешний источник питания. В этот момент возможны скачки напряжения, из-за которых электроника некоторых машин срабатывает некорректно. Центральный замок может закрыть двери, пока ключи остаются внутри салона.
«Важно держать ключи при себе при любых манипуляциях с аккумулятором, иначе на некоторых моделях двери могут случайно заблокироваться», — отмечается в публикации.
Также подчеркивается, что перед покупкой «прикуривателя» важно убедиться в надежности устройства. Следует убедиться в его способности выдавать ток, подходящий для конкретного автомобиля. В свою очередь, запуск «с толкача» возможен только на машинах с механической коробкой передач. Между тем, даже для них способ считается нежелательным.
Тогда же водителям рассказали, что делать, если в мороз дверь не закрывается. Временным решением называют прогрев салона. Однако для полноценного устранения проблемы требуется разбор обшивки, очистка и смазка деталей. У машин без рамок стекол дополнительно может замерзать механизм стеклоподъемника.