Воздушные гавани Казани и Нижнекамска приостановили работу

В аэропортах Казани и Нижнекамска введеные временные ограничения на полеты и вылет судов. Об этом сообщили в Росавиации. Там добавили, что это сделано в целях безопасности пассажиров.
В аэропортах Казани и Нижнекамска введеные временные ограничения на полеты и вылет судов. Об этом сообщили в Росавиации. Там добавили, что это сделано в целях безопасности пассажиров.