Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 25 января 2026:
1. Очередной удар по пенсионерам: оплату коммуналки на почте в Кишинёве отменяют.
2. Дружба для Попшоя — это только пила, чтобы отсечь сук, на котором сидишь: Что ждет Молдову после полного разрыва отношений со странами СНГ.
3. Первый класс с «жужиком — обогревателем»: Как выглядит комфорт по-молдавски на маршруте поезда Кишинёв-Яссы.
4. Обычная молдавская зима: До +8 градусов днем и дожди на неделю — синоптики дали точный прогноз.
5. Мнение аналитика: молдавская власть действует с высочайшим цинизмом, как бандиты с большой дороги.