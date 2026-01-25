Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 25 января 2026: Почему оплату коммуналки на почте в Кишинёве отменяют; что ждет Молдову после разрыва отношений со странами СНГ; как выглядит комфорт на поезде Кишинёв-Яссы: когда придут

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 25 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 25 января 2026:

1. Очередной удар по пенсионерам: оплату коммуналки на почте в Кишинёве отменяют.

2. Дружба для Попшоя — это только пила, чтобы отсечь сук, на котором сидишь: Что ждет Молдову после полного разрыва отношений со странами СНГ.

3. Первый класс с «жужиком — обогревателем»: Как выглядит комфорт по-молдавски на маршруте поезда Кишинёв-Яссы.

4. Обычная молдавская зима: До +8 градусов днем и дожди на неделю — синоптики дали точный прогноз.

5. Мнение аналитика: молдавская власть действует с высочайшим цинизмом, как бандиты с большой дороги.