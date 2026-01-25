Белоруска Соболенко вышла в четвертьфинал Australian Open, установив рекорд мира

Мбоко сумела сравнять счет, уступая 1:4. Она не дала Арине подать на матч (5:5) и перевела встречу на тай-брейк. Но на этой стадии Соболенко хороша как никто другой — она разгромила Викторию со счетом 7:1. Это 20-й выигранный тай-брейк Соболенко на турнирах «Большого шлема», она продолжает обновлять мировой рекорд.