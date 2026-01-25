Белоруска Соболенко вышла в четвертьфинал Australian Open, установив рекорд мира

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко выиграла матч четвертого круга Australian Open у 16-й ракетки Виктория Мбоко из Канады со счетом 6:1, 7:6 (1) и вышла в четвертьфинал, где встретится с Ивой Йович из США.
Арина в первом сете сделала два брейка и уверенно закончила его победой, не дав Мбоко шансов перевернуть ход матча. Но во втором сете первая ракетка ослабила хватку и позволила юной 19-летней сопернице показать, почему ее считают будущем женского тенниса.
Мбоко сумела сравнять счет, уступая 1:4. Она не дала Арине подать на матч (5:5) и перевела встречу на тай-брейк. Но на этой стадии Соболенко хороша как никто другой — она разгромила Викторию со счетом 7:1. Это 20-й выигранный тай-брейк Соболенко на турнирах «Большого шлема», она продолжает обновлять мировой рекорд.
В четвертьфинале Арина Соболенко встретится с еще одним дарованием — восходящей звездой Ивой Йович. 18-летняя 27-я ракетка мира из США разгромила в четвертом круге Юлию Путинцеву из Казахстана (6:0, 6:1).
