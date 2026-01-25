«Экономьте ресурсы»: Рунический гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля для всех знаков зодиака

Неделя неожиданных перемен, Овен. Хагалаз приносит резкие, но очищающие изменения — то, что устарело, уйдёт. Перевёрнутый Райдо советует не торопиться с новыми маршрутами, возможны задержки. Перевёрнутый Тейваз предостерегает от вступления в открытые конфликты — ваша сила сейчас в гибкости. «Совет: Примите перемены как освобождение. Не настаивайте на своём пути и не ввязывайтесь в споры. Ваша задача — адаптироваться, а не атаковать. Новое придёт само».