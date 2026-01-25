«Экономьте ресурсы»: Рунический гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля для всех знаков зодиака

Знак зодиака Овен.
Неделя неожиданных перемен, Овен. Хагалаз приносит резкие, но очищающие изменения — то, что устарело, уйдёт. Перевёрнутый Райдо советует не торопиться с новыми маршрутами, возможны задержки. Перевёрнутый Тейваз предостерегает от вступления в открытые конфликты — ваша сила сейчас в гибкости. «Совет: Примите перемены как освобождение. Не настаивайте на своём пути и не ввязывайтесь в споры. Ваша задача — адаптироваться, а не атаковать. Новое придёт само».
Знак зодиака Телец.
Период роста и мудрых решений, Телец. Беркана питает новые начинания, особенно в семье или творчестве. Перевёрнутый Турисаз даёт силу аккуратно решить старую проблему, не рискуя. Ансуз принесёт важный разговор или совет, который станет ключом к успеху. Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Сосредоточьтесь на заботе и развитии. Избегайте авантюр, а для решения старых вопросов используйте дипломатию. Внимательно выслушайте, что вам скажут, — в этом будет мудрость».
Знак зодиака Близнецы.
Время активного изменения реальности и переоценки ресурсов. Эваз ускоряет ход событий, подталкивая к смелым переменам. Перевёрнутый Феху советует пересмотреть траты и финансовые планы. Манназ напоминает: успех зависит от вашей собственной инициативы и разума. Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Действуйте решительно, чтобы изменить неудобную ситуацию. Но перед любыми вложениями внимательно считайте бюджет. Вы — главный архитектор этой недели».
Знак зодиака Рак.
Неделя благополучия, идущего по волне интуиции. Феху благословляет материальную сферу, принося удачные возможности и хорошее начало новых дел. Лагуз советует довериться внутреннему голосу и чувствам — они верно направят. Альгиз обеспечивает надёжную защиту, оберегая вас от негатива, но и предупреждая о важности контроля над происходящим. «Совет: Слушайте свою интуицию в вопросах финансов и общения. Смело принимайте предложения, которые “цепляют” душу. Вы находитесь под сильной защитой».
Знак зодиака Лев.
Период созидательной силы и преобразующего диалога. Турисаз даёт энергию «молота», чтобы начать важное дело или сломить препятствие. Эйваз указывает, что через конструктивный конфликт или переговоры вы измените реальность. Лагуз помогает чувствовать подводные течения в общении.
Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Смело инициируйте изменения. Не бойтесь сложных, но честных разговоров — они приведут к прорыву. Ваша интуиция подскажет, когда нужно нажать, а когда — промолчать».
Знак зодиака Дева.
Неделя, требующая бережливости и самостоятельности. Наутиз напоминает об экономии сил, времени и внимания к здоровью. Перевёрнутый Манназ призывает рассчитывать только на себя, не оглядываясь на других. Эваз ускоряет ход дел, предлагая быстрое решение для застоя.
Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Экономьте ресурсы и не разбрасывайтесь. Примите самостоятельные решения. Используйте динамику недели, чтобы одним чётким действием выйти из тупиковой ситуации».
Знак зодиака Весы.
Время внутренней опоры и изменения реальности через конфликт. Перевёрнутый Манназ и Перевёрнутый Ансуз советуют не искать одобрения и не ждать ясных советов извне. Зато Эйваз даёт силу изменить ситуацию, возможно, через непростой, но необходимый разговор.
Совет: Полагайтесь на своё мнение. Не бойтесь нарушить гармонию ради истины — этот конфликт будет продуктивным и освободит вас от ложных обязательств.
Знак зодиака Скорпион.
Мощный прорыв после периода ожидания, Скорпион. Уруз наполняет вас животной силой и выносливостью. Дагаз указывает, что «самый тёмный час» позади, наступает рассвет. Йера гарантирует, что ваши прошлые усилия принесут заслуженный, цикличный результат.
Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Действуйте уверенно и напористо. То, что вы терпеливо выращивали, готово дать урожай. Ваша физическая и волевая энергия сейчас на пике — используйте это».
Знак зодиака Стрелец.
Период в дороге, требующий осмотрительности. Райдо зовёт в путь — физический или интеллектуальный. Перевёрнутый Перто советует не делиться своими планами и идеями со всеми подряд. Перевёрнутый Феху призывает к осторожности с финансами в поездке.
Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Отправляйтесь в путь, он будет полезен. Но сохраняйте свои карты (идеи, маршруты) в тайне. Контролируйте расходы — соблазнов будет много».
Знак зодиака Козерог.
Неделя интуитивных озарений и скрытых возможностей. Лагуз обостряет чутьё, помогая понять сокрытое. Перто обещает раскрытие небольшой тайны или доступ к нужной информации. Перевёрнутый Феху рекомендует не делать крупных финансовых шагов, пока всё не прояснится.
Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Доверяйте предчувствиям. Будьте внимательны к знакам и намёкам — они приведут к интересному открытию. С финансовыми решениями повремените до полной ясности».
Знак зодиака Водолей.
Время маленьких радостей и бережного отношения к себе. Перто указывает на скрытый потенциал или талант, который стоит раскрыть. Вунье дарит приятные, хотя и небольшие, повседневные удовольствия. Наутиз напоминает, что ваш главный ресурс — здоровье, его нужно беречь.
Совет: Позвольте себе небольшое хобби или творчество. Наслаждайтесь простыми моментами. Избегайте перегрузок — полноценный отдых сейчас важнее, чем грандиозные свершения.
Знак зодиака Рыбы.
Неделя терпения и подготовки к будущим победам. Перевёрнутый Эваз советует работать на долгосрочную перспективу, выстраивая планы. Иса призывает к временной, но полезной паузе для заморозки суеты. Тейваз копит в вас воинскую силу для будущих сражений.
Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Замедлитесь. Не торопите события, тщательно планируйте. Используйте паузу, чтобы накопить силы, — очень скоро вам понадобится вся ваша воля для решительного наступления».
