Meta* обвинили в мошенничестве из-за доступа к перепискам в WhatsApp*

В материале говорится, что спор связан с технологией сквозного шифрования, которая, по заявлениям Meta*, должна обеспечивать доступ к переписке только для отправителя и получателя. При этом истцы ссылаются на информацию от разоблачителей и утверждают, что компания на самом деле хранит содержание сообщений, а ее сотрудники могут иметь к ним доступ.