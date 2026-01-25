Психолог Дмитрий Деулин: Мир вошел в зону высокой «турбулентности»

— Эрих Фромм еще в 20 веке писал, что социально-экономическая формация определенным образом формирует личность. И доказывал, что в таких условиях формируется рыночноориентированный тип личности. А философ Герберт Маркузе, автор книги «Одномерный человек», по которой очень просто изучать устройство и особенности западного общества, добавлял ко всем известной пирамиде потребностей Маслоу так называемые агрессивные (ложные) потребности, на деле человеку несвойственные, а те, что нам навязываются. В таком обществе человек давно уже не свободен, ведь на самом деле не он выбирает товар, а товар выбирает его. Древние говорили: «Научись управлять своими страстями, или страсти начнут управлять тобой». Это социальная причина такого поведения. А есть еще так называемые биологизаторские подходы. Много лет назад я принес в один журнал свою научную статью о понимании природы экономического поведения человека. Там покачали головой: «Такое мы не опубликуем». Почему — было понятно: я в статье использовал специфические термины Фрейда — «анально-ориентированный» или «выталкивающий» типы личности, и это смущало. А Фрейд писал, что на определенной стадии психосексуального развития может произойти застревание. Если ребенок «застревает», у него формируется экономический тип личности, который связан либо с накоплением, либо с транжирством. Не удивляйтесь, это дедушка Фрейд, и его поддержал Шандор Ференци, развивавший эти идеи. Правда, я больше склонен к социальным подходам в этом вопросе. Многие биологизаторские теории не принимают всерьез, но они соблазнительны. Могу сказать одно: наблюдаю за поведением людей, подтверждаю — все сходится. Но как бы ни было, в наше время «идеального шторма» возможно все. Главное — не проглядеть и вовремя среагировать на некую волну, которая может принести обществу еще больше, в том числе и экстремальных, проблем.