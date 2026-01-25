Опыт против молодости: как прошел турнир UFC 324, обзор боев

UFC 324 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship.
В ночь с 24 на 25 января 2026 года в Лас-Вегасе прошел первый номерной турнир года UFC 324, ставший историческим для промоушена как первая трансляция в рамках нового соглашения с Paramount Skydance. Джастин Гейджи завоевал временный титул чемпиона в легком весе, одолев Пэдди Пимблетта, а Умар Нурмагомедов убедительно переиграл Дейвисона Фигейредо. Подробнее о результатах, ключевых моментах боев и сенсациях вечера в материале URA.RU.
Обзор боев UFC 324: результаты.
Главный бой вечера на UFC 324: Гейджи против Пимблетта.
Первый раунд: Гейджи доминирует в стойке.
Главное событие UFC 324 оправдало все ожидания, превратившись в настоящую войну. С первых секунд 37-летний Джастин Гейджи показал, почему его называют одним из самых опасных нокаутеров легкого веса. Американец немедленно захватил центр октагона и начал наносить мощные удары в голову и корпус.
В середине раунда Гейджи провел серию жестких ударов, которая серьезно потрясла британца. Пэдди пошатнулся, но сумел устоять на ногах и пережить опасный момент. Многие ожидали, что Гейджи добьет соперника, но британец продемонстрировал крепкую челюсть и сумел дотянуть до гонга. Несмотря на пропущенные удары, Пимблетт не выглядел беспомощным и периодически отвечал точными контратаками. Однако раунд явно остался за американцем.
Второй раунд: Гейджи продолжает давление.
Во втором раунде сценарий повторился. Гейджи продолжал навязывать свою игру в стойке, нанося акцентированные удары и контролируя дистанцию. Его джебы и кроссы находили цель с завидной регулярностью, а Пимблетт все больше получал повреждений. Лицо британца начало опухать, появились рассечения.
В середине пятиминутки Гейджи снова провел мощную комбинацию, которая едва не отправила Пэдди в нокдаун. Однако вновь американец не смог завершить бой досрочно. Это выглядело странно, учитывая, что у Гейджи за плечами множество досрочных побед. Тем не менее, Пимблетт держался и даже пытался переводить бой в партер, но эти попытки были неудачными. Второй раунд также уверенно забрал Гейджи.
Третий раунд: Гэйджи берет передышку.
Третья пятиминутка стала переломной. Джастин Гейджи, потратив много энергии в первых двух раундах, взял передышку и снизил темп. Пимблетт моментально воспользовался этим и начал свою атаку. Британец значительно увеличил активность, его лоу-кики по ногам Гейджи стали приносить плоды. Примечательно, что низкие удары ногами — фирменная фишка самого Гейджи, но в этом бою именно Пэдди активнее использовал эту технику.
Несмотря на разбитое лицо, Пимблетт выглядел свежее и энергичнее. Его мощные удары по бедрам американца начали замедлять движение ветерана. К концу раунда было очевидно, что Пэдди забрал эту пятиминутку, сделав счет 2−1 в пользу Гейджи. Странным выглядело то, что британец так и не попытался использовать свои борцовские навыки, хотя именно грэпплинг считался его главным козырем в этом противостоянии.
Четвертый раунд: Гейджи снова включается.
В четвертом раунде Джастин Гейджи сумел собраться и вернуться к своей игре. Оба бойца заметно подустали, но американец вновь начал контролировать центр октагона и наносить более точные и сильные удары. Его опыт и техника взяли верх над молодостью и энергией Пимблетта.
Тем не менее, Пэдди не сдавался и в концовке раунда провел несколько хороших серий, накидав немало ударов. Раунд получился спорным, но большинство наблюдателей отдали его Гейджи за более чистую работу в первые три минуты. Счет стал 3−1, и Пимблетту требовалось обязательно финишировать соперника в заключительной пятиминутке.
Пятый раунд: напряженная концовка.
Решающий раунд начался ровно, оба бойца понимали важность этих пяти минут. Усталость была очевидна, движения стали медленнее, но желание победить заставляло их продолжать обмениваться ударами. Пимблетт несколько раз включался на полную мощность, пытаясь нокаутировать соперника. Он также попытался перевести бой в партер, но Гейджи успешно оборонялся.
В последней минуте произошел жесткий размен ударами. Решение оставалось за судьями, и большинство экспертов склонялось к победе Гейджи со счетом 4−1 или 3−2.
Результат боя Гейджи — Пимблетт на UFC 324.
Судьи единогласно отдали победу Джастину Гейджи, который в 37 лет стал двукратным временным чемпионом UFC в легком весе. Впервые он владел этим поясом с мая по октябрь 2020 года, когда ему было 31. Теперь, спустя шесть лет, американец вновь на вершине, хотя и с приставкой «временный».
Обзор боя Умара Нурмагомедова против Фигейредо на UFC 324.
Убедительное доминирование россиянина.
Одним из самых ожидаемых боев вечера стало противостояние Умара Нурмагомедова и Дейвисона Фигейредо в промежуточном весе (138,5 фунтов). Россиянин должен был доказать, что остается элитным бойцом дивизиона.
С первых секунд стало ясно, что Умар находится на совершенно другом уровне. Его движение, тайминг, точность ударов — все говорило о техническом превосходстве. В первом раунде Нурмагомедов методично колупал Фигейредо в стойке, нанося точные и резкие удары. Многие ожидали, что Умар сразу пойдет в борьбу, используя свое главное преимущество, но дагестанец решил поработать в стойке, показывая, что может переигрывать соперников и на ногах.
Бразилец практически не представлял угрозы. Фигейредо всю первую пятиминутку пытался держаться на безопасной дистанции, эпизодически предпринимая попытки резких атак, но они не приводили ни к какому успеху. Умар легко читал его движения и отвечал более точными контрударами. Раунд уверенно остался за россиянином.
Второй раунд: та же картина.
Во втором раунде Нурмагомедов продолжил свое доминирование. Его фронт-кики отлично работали, держа бразильца на расстоянии. Удары в корпус и голову проходили с хорошей точностью. Фигейредо весь бой выглядел как боец, который просто пытается продержаться все пятнадцать минут, не получив серьезных повреждений.
38-летний бразилец откровенно «велосипедил», постоянно двигаясь по октагону и избегая активных размеров. Его стратегия сводилась к тому, чтобы не пропустить нокаут и дотянуть до решения судей, надеясь, что недостаточная активность Умара в борьбе позволит ему украсть раунд-другой. Однако эта тактика не работала — Нурмагомедов был слишком точен и эффективен даже в стойке.
Третий раунд: подключение борьбы.
В заключительной пятиминутке Умар решил показать и свои борцовские навыки. Он провел успешный тейкдаун и начал работать на земле, пытаясь завершить бой досрочно. Нурмагомедов искал удушающий прием, но опытный бразилец сумел защититься. Времени для завершения не хватило, и бой дошел до финального гонга.
Победа единогласным решением.
Судьи единогласно отдали победу Умару Нурмагомедову со счетом 30−27, 30−27, 30−27 — все три раунда россиянину. Это была абсолютно доминирующая победа, не оставившая никаких вопросов. Многие фанаты и эксперты ожидали от Умара досрочной победы нокаутом или удушающим приемом, но ее не случилось во многом из-за тактики Фигейредо, который сделал все возможное, чтобы избежать активных размеров и доехать до решения судей. Тем не менее, Нурмагомедов продемонстрировал, что является одним из лучших бойцов легчайшего дивизиона.
Другие результаты турнира UFC 324.
О 'Мэлли возвращается с победой над Сонгом Ядонгом.
Турнир прошел в ночь с 24 на 25 января 2026 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
В соглавном событии вечера бывший чемпион легчайшего веса Шон О 'Мэлли одержал важную победу над китайцем Сонгом Ядонгом единогласным решением судей (29−28, 29−28, 29−28). После двух поражений от Мераба Двалишвили американцу было критически важно вернуться на победную тропу.
Бой получился непростым и очень конкурентным. Ядонг показал отличную подготовку и создавал реальные проблемы О 'Мэлли, особенно в первых двух раундах. Китаец провел несколько успешных тейкдаунов и контролировал американца у сетки и на канвасе. Однако в третьем раунде О 'Мэлли включился и начал серийно работать руками, нанеся серьезный урон сопернику.
Победа позволяет «Сахарку» остаться в топе дивизиона и претендовать на новый титульный шанс. В октагон-интервью О 'Мэлли вызвал на бой Петра Яна, с которым у него есть незакрытый счет после их скандального поединка в 2022 году.
Кортес-Акоста продолжает серию нокаутов.
Доминиканец Вальдо Кортес-Акоста нокаутировал ветерана тяжелого дивизиона Деррика Льюиса, одержав свою третью досрочную победу подряд с ноября 2025 года. Это невероятное достижение, учитывая, что все три соперника были рейтинговыми бойцами. Кортес-Акоста стремительно движется к титульному поединку и фактически опережает в этой гонке даже Сергея Павловича, несмотря на то, что в августе 2025 года проиграл россиянину в очном противостоянии.
Поражения российских бойцов на UFC 324.
Для российских бойцов вечер сложился неоднозначно. Андрей Пуляев проиграл камерунцу Атебе Готье единогласным решением судей в среднем весе. Зато Никита Крылов одержал впечатляющую победу техническим нокаутом над литовцем Модестасом Букаускасом в полутяжелом дивизионе, нокаутировав соперника за три секунды до конца боя и сохранив место в топ-15. В женском наилегчайшем весе бразильянка Наталья Силва победила бывшую чемпионку Роуз Намаюнас решением судей, продолжив свое движение к титульному поединку.