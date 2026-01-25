Опыт против молодости: как прошел турнир UFC 324, обзор боев

Судьи единогласно отдали победу Умару Нурмагомедову со счетом 30−27, 30−27, 30−27 — все три раунда россиянину. Это была абсолютно доминирующая победа, не оставившая никаких вопросов. Многие фанаты и эксперты ожидали от Умара досрочной победы нокаутом или удушающим приемом, но ее не случилось во многом из-за тактики Фигейредо, который сделал все возможное, чтобы избежать активных размеров и доехать до решения судей. Тем не менее, Нурмагомедов продемонстрировал, что является одним из лучших бойцов легчайшего дивизиона.