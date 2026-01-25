Овчинский: в районе Выхино-Жулебино начали строить еще два ЖК по реновации

Для целей программы реновации в районе Выхино-Жулебино (ЮВАО) начали строить два жилых комплекса общей площадью почти 70 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
«Строительные площадки расположены на Самаркандском бульваре. Двухсекционную новостройку разной этажности возведут на земельном участке 15/4. В доме запроектировано 323 квартиры жилой площадью около 21 тысячи квадратных метров. По соседству на земельном участке 15/5/1 построят дом из трех секций переменной этажности, где будет 408 квартир, 10 из которых адаптируют для маломобильных граждан», — цитирует Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
Как пояснил Овчинский, совокупная площадь нового жилья превысит 26 тыс. кв. м. Сейчас активно возводится надземная часть обоих жилых комплексов.
Новостройки появятся в районе с хорошо развитой инфраструктурой. В шаговой доступности расположена станция метро «Юго-Восточная». Рядом находятся детские сады и школы, городские поликлиники и спортивные залы с секциями. Также в непосредственной близости расположены крупные природные зоны, включая пересечение трех лесопарков и знаменитый музей-заповедник «Кузьминки-Люблино», один из крупнейших в столице.
На придомовых территориях планируется создание больших зон для отдыха. У каждого дома будут обустроены две детские площадки для детей разных возрастов, оснащенные игровыми комплексами, горками, качелями, песочницами и батутами. Кроме того, в обоих дворах появятся спортивные площадки и уютные зоны для отдыха.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о начале переселения жильцов в новый дом по реновации, расположенный на Родниковой улице. Напомним, программа была утверждена в 2017 г. и затрагивает около миллиона москвичей, предусматривая расселение более 5,1 тыс. зданий. Мэр распорядился удвоить темпы реализации этой программы.
Ранее пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики сообщила, что в жилом комплексе, возведенном по реновации в районе Кузьминки на юго-востоке Москвы, завершено вселение жильцов. Общая площадь здания на улице Академика Скрябина превышает тридцать две тысячи квадратных метров. Четыре Г-образные секции разной этажности включают триста квартир, три из которых предназначены для маломобильных граждан. Под жилые помещения отведено около 18 тыс. кв. м. Прилегающая территория полностью благоустроена: здесь создана зона для спокойного отдыха, а также обустроены детская и спортивная площадки.