Овчинский: в районе Выхино-Жулебино начали строить еще два ЖК по реновации

Ранее пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики сообщила, что в жилом комплексе, возведенном по реновации в районе Кузьминки на юго-востоке Москвы, завершено вселение жильцов. Общая площадь здания на улице Академика Скрябина превышает тридцать две тысячи квадратных метров. Четыре Г-образные секции разной этажности включают триста квартир, три из которых предназначены для маломобильных граждан. Под жилые помещения отведено около 18 тыс. кв. м. Прилегающая территория полностью благоустроена: здесь создана зона для спокойного отдыха, а также обустроены детская и спортивная площадки.