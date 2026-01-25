В Московском Политехе создают систему для снижения расхода топлива у тягачей

«Система не полагается только на “черный ящик” ИИ. Сначала считает физическая модель, а затем ее аккуратно поправляет модель, обученная на данных натурных экспериментов. Обучив модель, ее можно применять к другим маршрутам этого транспортного средства. Если условия, например, масса, изменились — быстрая докалибровка занимает считанные минуты. Это делает систему полезной не только для экономии, но и для обучения и аналитики рейсов», — рассказал Дубровский.