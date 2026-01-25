В Московском Политехе создают систему для снижения расхода топлива у тягачей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ученые Московского Политеха разрабатывают программно алгоритмический комплекс, который помогает снижать расход топлива и выбросы CO у седельных тягачей без вмешательства в конструкцию автолюбителя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«В основе решения — гибридный подход “физическая модель + ИИ”. Сначала система рассчитывает продольное движение и расход топлива с опорой на физические факторы — аэродинамика, сопротивление качению, уклоны, профиль дороги. Модель автоматически “подстраивается” под конкретный тягач по данным натурных экспериментов», — цитирует пресс-служба слова автора исследования преподавателя Передовой инженерной школы технологического лидерства Артема Дубровского.
Как пояснили разработчики, телеметрия берется из бортовой сети автомобиля (CAN шины), что позволяет быстро калибровать систему под конкретную машину. Затем с помощью методов машинного обучения прогноз корректируется с учетом реальных условий эксплуатации: скорости, уклона, кривизны трассы, особенностей покрытия и вождения.
На основе этих данных система формирует оптимальный скоростной профиль для маршрута и дает водителю рекомендации, а также поясняет, какие факторы повлияли на совет.
«Система не полагается только на “черный ящик” ИИ. Сначала считает физическая модель, а затем ее аккуратно поправляет модель, обученная на данных натурных экспериментов. Обучив модель, ее можно применять к другим маршрутам этого транспортного средства. Если условия, например, масса, изменились — быстрая докалибровка занимает считанные минуты. Это делает систему полезной не только для экономии, но и для обучения и аналитики рейсов», — рассказал Дубровский.
Предполагается, что в результате выполнения проекта пройдут испытания ключевых компонентов в лабораторных условиях на стенде «воспроизведение рейса» с использованием реальных логов телеметрии.