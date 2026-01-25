Ученые назвали частое заболевание глаз, маскирующее ранний признак рака

Отмечается, что при наиболее распространенной форме дальтонизма с трудностями при различии красного и зеленого цветов могут быть проблемы с обнаружением крови в моче, а ведь она «часто является одним из немногих ранних признаков рака мочевого пузыря, который, как правило, на начальном этапе протекает безболезненно».