Ученые назвали частое заболевание глаз, маскирующее ранний признак рака

Дальтонизм может маскировать один из немногих ранних признаков рака мочевого пузыря, пишет американская газета New York Post со ссылкой на новое исследование ученых.
«Исследователи обнаружили, что у людей с этим нарушением зрения диагноз чаще ставился на поздних стадиях, когда заболевание труднее поддается лечению, а шансы на выживание резко падают», — говорится в публикации.
Отмечается, что при наиболее распространенной форме дальтонизма с трудностями при различии красного и зеленого цветов могут быть проблемы с обнаружением крови в моче, а ведь она «часто является одним из немногих ранних признаков рака мочевого пузыря, который, как правило, на начальном этапе протекает безболезненно».
«Надеюсь, что исследование увеличит осведомленность не только среди пациентов с дальтонизмом, но и среди наших коллег, которые работают с такими пациентами», — приводятся слова старшего автора исследования, адъюнкт-доцента клинической офтальмологии в Стэнфордской медицинской школе, доктора Эхсана Рахими.
Ранее сообщалось, что в России в ближайшие три года планируют создать уникальную тест-систему для быстрого выявления онкологических заболеваний, основанную на ферментах морских микроорганизмов.