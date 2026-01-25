Meta* обвинили в обмане из-за доступа к перепискам в WhatsApp**

Компанию Meta* обвинили в обмане пользователей из-за возможного доступа к перепискам в WhatsApp**. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы иска, поданного в суд США.
Речь идет о международной группе истцов. Они утверждают, что заявления компании о полной приватности мессенджера не соответствуют действительности. По их версии, несмотря на технологию сквозного шифрования, Meta* якобы может хранить содержание сообщений и иметь к ним доступ.
«Группа истцов утверждает, что утверждения Meta* о приватности ложные», — передает Bloomberg суть судебных претензий.
Иск подан в окружной суд Сан-Франциско. Среди заявителей — граждане Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР. В Meta* назвали обвинения «пустой фантазией» и заявили, что намерены оспаривать их в судебном порядке.
Ранее в России рассказали, когда будет полностью заблокирован WhatsApp**. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов подчеркнул, что все произойдет уже в 2026 году. Парламентарий также указал на принадлежность мессенджера компании Meta*, признанной в РФ экстремистской.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** — принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в России.