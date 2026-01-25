В Башкирии в 2025 году выросло число смертей от отравления алкоголем

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Уфе — 52. В Стерлитамаке — 11, в Салавате — 5, в Нефтекамске и Кумертау — 4. Среди районов больше всего умерших в Татышлинском и Гафурийском — 5, в Шаранском, Учалинском, Уфимском, Чишминском, Стерлитамакском, Абзелиловском, Салаватском районах — 4.