В Башкирии в 2025 году выросло число смертей от отравления алкоголем

Статистику предоставили в Роспотребнадзоре республики.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в 2025 году от отравлений алкоголем умерли 184 человека. По данным Роспотребнадзора республики, это на 28 смертей больше, чем в 2024 году.

В ведомстве отметили, что показатель смертности достиг 4,6 на 100 тысяч, когда как в 2024 году было 3,8.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Уфе — 52. В Стерлитамаке — 11, в Салавате — 5, в Нефтекамске и Кумертау — 4. Среди районов больше всего умерших в Татышлинском и Гафурийском — 5, в Шаранском, Учалинском, Уфимском, Чишминском, Стерлитамакском, Абзелиловском, Салаватском районах — 4.

