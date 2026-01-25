Ричмонд
В Красноярске арестовали фигурантку дела о фиктивном похищении подростка

Фигурантка дела о фиктивном похищении подростка в Красноярске пробудет в следственном изоляторе до 22 марта включительно.

Источник: pexels.com

Центральный районный суд города Красноярска 25 января отправил под арест фигурантку дела о фиктивном похищении подростка, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Уточняется, что речь идёт о девушке, сопровождавшей 14-летнего подростка, которого считали похищенным. Фигурантке расследования вменяют мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 01 месяц 27 суток, то есть по 22.03.2026», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Она будет содержаться в СИЗО № 1 по Красноярскому краю.

Напомним, 24 января стало известно, что в Красноярске была задержана 18-летняя жительница Сургута, которую заподозрили в причастности к якобы похищению 14-летнего подростка. Следователи смогли выяснить, что девушка вступила в сговор с мошенниками и 21 января прибыла на самолете в Красноярск. Уже на следующий день она пришла домой к подростку, вместе с которым взломала сейфы, из которых было похищено 3 млн рублей.

Вечером 22 января девушка передала денежные средства мошенникам. Часть суммы она оставила себе и вместе с подростком направилась в арендованную квартиру, которую арендовали неизвестные лица. Там молодые люди ожидали дальнейших указаний. Правоохранителям удалось установить их местонахождение.