В Красноярске арестовали фигурантку дела о фиктивном похищении подростка

Напомним, 24 января стало известно, что в Красноярске была задержана 18-летняя жительница Сургута, которую заподозрили в причастности к якобы похищению 14-летнего подростка. Следователи смогли выяснить, что девушка вступила в сговор с мошенниками и 21 января прибыла на самолете в Красноярск. Уже на следующий день она пришла домой к подростку, вместе с которым взломала сейфы, из которых было похищено 3 млн рублей.