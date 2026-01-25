Депутаты ГД предложили временно освободить студентов от оплаты общежития

Афонин пояснил, что предложение защитит студентов от обесценивания их доходов и сделает обучение доступным для небогатых семей. Он подчеркнул, что расходы на жилье в общежитии не должны съедать всю стипендию.
Политик отметил, что сегодня плата за проживание и коммунальные услуги во многих ведущих вузах сопоставима со всей стипендией или превышает ее, что резко отличается от советского периода и принципов социальной справедливости.
По мнению Афонина, реализация инициативы позволит студентам учиться без лишней финансовой нагрузки и повысит доступность высшего образования для семей с низкими доходами, передает РИА Новости.
19 января депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили министру транспорта России Андрею Никитину предоставить студентам по всей России бесплатный проезд в общественном транспорте в Татьянин день, 25 января.