Ричмонд
-8°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Священника из Владимира лишили сана после скандального развода

Иерей Сергий Манько официально лишён священного сана решением Владимирской епархии. Такая информация о результатах разбирательства в епархиальном церковном суде следует из указа правящего архиерея от 22 января 2026 года.

Источник: Life.ru

Основанием для извержения из сана стали судебные процессы, касающиеся личной жизни священнослужителя. В 2022 году его бывшая супруга публично обвинила Манько в домашнем насилии и незаконной госпитализации, после чего подала иск в суд. В рамках гражданского делопроизводства женщина добилась развода, опеки над детьми и компенсации морального вреда.

Также гражданский суд признал Сергия Манько виновным и приговорил его к обязательным работам с выплатой компенсации потерпевшей. Эти обстоятельства были изучены церковным судом, который постановил, что священнослужитель более не соответствует высокому званию, и вынес решение о лишении его сана.

В прошлом году в Самарской области арестовали священника по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней прихожанки. Утверждалось, что он забрал её их школы и увёз в отель. Однако позже уголовное дело было прекращено.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.