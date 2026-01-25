Священника из Владимира лишили сана после скандального развода

Также гражданский суд признал Сергия Манько виновным и приговорил его к обязательным работам с выплатой компенсации потерпевшей. Эти обстоятельства были изучены церковным судом, который постановил, что священнослужитель более не соответствует высокому званию, и вынес решение о лишении его сана.