Священника из Владимира лишили сана после скандального развода

Основанием для извержения из сана стали судебные процессы, касающиеся личной жизни священнослужителя. В 2022 году его бывшая супруга публично обвинила Манько в домашнем насилии и незаконной госпитализации, после чего подала иск в суд. В рамках гражданского делопроизводства женщина добилась развода, опеки над детьми и компенсации морального вреда.
Также гражданский суд признал Сергия Манько виновным и приговорил его к обязательным работам с выплатой компенсации потерпевшей. Эти обстоятельства были изучены церковным судом, который постановил, что священнослужитель более не соответствует высокому званию, и вынес решение о лишении его сана.
В прошлом году в Самарской области арестовали священника по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней прихожанки. Утверждалось, что он забрал её их школы и увёз в отель. Однако позже уголовное дело было прекращено.
