Матвиенко высоко оценила рост экономики Санкт-Петербурга

Кроме того, парламентарий положительно оценила образовательный эксперимент, позволивший школьникам поступать в колледжи по результатам двух экзаменов вместо четырёх, и предложила распространить успешный опыт на другие регионы страны. Также на встрече обсудили ряд важных федеральных инициатив, касающихся поддержки ветеранов и блокадников. Отдельно политик остановилась на необходимости сохранения исторической памяти.
«Очень важно, 27 числа, когда мы всегда встречаемся на Пискаревском мемориальном кладбище и впредь делать всё, чтобы это геноцид мирного населения города Ленинграда, который был совершен фашистской Германией и рядом других стран Европейских государств, которые участвовали в блокаде Ленинграда, чтобы об этом не забывали», — цитирует Матвиенко телеканал «Санкт-Петербург».
Ранее Валентина Матвиенко назвала Россию сильной и самодостаточной страной с лучшей в мире армией. Кроме того, спикер Совфеда отметила огромный вклад президента РФ Владимира Путина в развитие страны.
Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.