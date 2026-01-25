Матвиенко высоко оценила рост экономики Санкт-Петербурга

«Очень важно, 27 числа, когда мы всегда встречаемся на Пискаревском мемориальном кладбище и впредь делать всё, чтобы это геноцид мирного населения города Ленинграда, который был совершен фашистской Германией и рядом других стран Европейских государств, которые участвовали в блокаде Ленинграда, чтобы об этом не забывали», — цитирует Матвиенко телеканал «Санкт-Петербург».