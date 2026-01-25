Ричмонд
-8°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко высоко оценила рост экономики Санкт-Петербурга

Устойчивый рост промышленного производства и собственных доходов Санкт-Петербурга, превысивший 30% за последние пять лет, стал результатом грамотной управленческой политики и внедрения новых технологий. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с губернатором Северной столицы Александром Бегловым, подчеркнув, что город является признанным центром высокотехнологичной промышленности.

Источник: Life.ru

Кроме того, парламентарий положительно оценила образовательный эксперимент, позволивший школьникам поступать в колледжи по результатам двух экзаменов вместо четырёх, и предложила распространить успешный опыт на другие регионы страны. Также на встрече обсудили ряд важных федеральных инициатив, касающихся поддержки ветеранов и блокадников. Отдельно политик остановилась на необходимости сохранения исторической памяти.

«Очень важно, 27 числа, когда мы всегда встречаемся на Пискаревском мемориальном кладбище и впредь делать всё, чтобы это геноцид мирного населения города Ленинграда, который был совершен фашистской Германией и рядом других стран Европейских государств, которые участвовали в блокаде Ленинграда, чтобы об этом не забывали», — цитирует Матвиенко телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее Валентина Матвиенко назвала Россию сильной и самодостаточной страной с лучшей в мире армией. Кроме того, спикер Совфеда отметила огромный вклад президента РФ Владимира Путина в развитие страны.

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше