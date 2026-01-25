Смена потребительских привычек: какие продукты практически исчезли из корзин россиян в 2025 году

Как отмечала Литвиненко, снизились продажи красной икры (семга, форель), не смотря на то, что она стала более более доступна для россиян и расширился ее ассортимент. Так, по словам председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, к концу 2024 года средняя минимальная стоимость стандартной банки массой 90−95 г составляла порядка 1 100 рублей, тогда как в 2025 году она снизилась до примерно 644 рублей.