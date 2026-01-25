Смена потребительских привычек: какие продукты практически исчезли из корзин россиян в 2025 году

Россияне отказываются от масла, шоколада и алкоголя.
Согласно данным аналитической компании NTech, объем продаж сливочного масла в России сократился на 12%. По мнению кандидата экономических наук, доцента кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, члена Общественного совета при Минобрнауки России Инны Литвиненко, падение спроса обусловлено не только ростом цен. Продукты, к которым россияне потеряли интерес — в материале URA.RU.
Продажи сливочного масла в России в 2025 году снизились на 12% по сравнению с предыдущим годом, следует из данных аналитической компании NTech. Как заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Инна Литвиненко, падение спроса обусловлено не только ростом цен, хотя именно он стал первым фактором снижения потребления продукта. «Еще следует отметить тренд на здоровый образ жизни. Он тоже вносит свою корректировку в потребление сливочного масла», — подчеркнула экономист.
Литвиненко добавила, что потребители также урезали расходы на другие дорогие продукты. По ее оценке, заметно снизились продажи качественных сыров, колбасных изделий, красной икры, красной рыбы (семга, форель), говядины, помидоров и вина. Часть россиян стала чаще готовить дома из более доступного сырья или переключилась на продукцию бюджетных брендов.
Мировой дефицит какао-бобов, что сказывается на производстве кондитерских изделий. Урожайность снизилась на 13%. Сокращение производства какао составляет более 500 тысяч тонн в натуральном выражении. Больше всего в этой ситуации страдают небольшие шоколатье — авторские производства кондитерки.
В целях уменьшения издержек и сохранения уровня рентабельности ряд производителей кондитерских изделий стремится по мере возможности заменить импортные компоненты более доступными аналогами из стран СНГ, а также сокращает массу готовой продукции. По данным Росстата, стоимость килограмма шоколада в сентябре 2025 года увеличилась на 27,9% год к году.
Согласно данным потребительской панели ICMR («ГФК-Русь»), спрос на подорожавший шоколад падает. Объем продаж снизился на 7% в натуральном выражении.
Россияне все больше интересуются «полезными сладостями» — с пониженным содержанием сахара, согласно общемировой тенденции. Согласно исследованию ICMR («ГФК-Русь») «Healthy Trends», главные причины отказа от сахара — контроль веса, риски для здоровья (диабет у старшего поколения) и здоровье зубов у молодежи.
В ноябре 2025 года россияне традиционно сократили объемы потребления свинины. Предпочтения были отданы более доступной по цене курятине.
Розничные цены на свинину за последние годы существенно увеличились. В период с января 2021 года по ноябрь 2025 года стоимость свинины выросла на 48% и достигла 400,13 рубля за килограмм, а бескостной свинины — на 42%, до 508,07 рубля за килограмм.
Наибольшим спросом мясо пользуется летом — в период шашлыков и пикников, в то время как перед новогодними праздниками традиционно наступает сезонное затишье. Снижение цен может создавать дополнительные риски для свиноводов, рентабельность которых сейчас снижается.
Согласно статистике Росалкогольтабакконтроля, в период с января по ноябрь 2025 года розничная реализация водки в России уменьшилась на 3,5% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составила 66,31 млн дал. Продажи коньяка сократились на 9,1%, до 11,37 млн дал.
В совокупности объем продаж алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за указанный период снизился на 9,8%.
Розничные продажи виноградного вина за январь — ноябрь 2025 года также сократились на 1,5%, игристых вин — на 2,7%. Снижение зафиксировано и по другим категориям: продажи виноградосодержащих напитков без добавления этилового спирта упали на 57,5%, виноградосодержащих напитков с содержанием этилового спирта — на 8%, ликерных вин — на 10,6%, плодовой алкогольной продукции — на 74%.
Как отмечала Литвиненко, снизились продажи красной икры (семга, форель), не смотря на то, что она стала более более доступна для россиян и расширился ее ассортимент. Так, по словам председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, к концу 2024 года средняя минимальная стоимость стандартной банки массой 90−95 г составляла порядка 1 100 рублей, тогда как в 2025 году она снизилась до примерно 644 рублей.
Одновременно ассортимент на полке расширился как по объему, так и по ценовым предложениям: кроме традиционных банок 90−95 г в продаже появились уменьшенные фасовки по 75 грамм. Минимальная цена сейчас стартует примерно от 430 рублей за упаковку 75 грамм и от 499 рублей за банку 95 грамм.
Независимый консультант по продвижению продовольственных товаров в торговые сети Михаил Лачугин заявил, что россияне все больше уходят в режим экономии, особенно на дорогих продуктах. «Даже те, у кого есть возможности купить деликатесы, все равно делают ставку на минимализм. Поэтому я здесь выделил бы два таких момента: экономия вынужденная и экономия как тренд», — заявил он ТАСС.
При этом рост на продукты питания существенно замедлился.
По оценке директора по аналитике компании NTech Леонида Ардалионова, замедление роста продаж продуктов питания началось в декабре 2024 года. По его словам, потребители стали отказываться от широкого ассортимента в пользу более простой и доступной по цене еды, тогда как ранее наблюдалась противоположная тенденция.
«В 2023—2024 годах у многих появились деньги, которые были перенаправлены на рынок продуктов питания, еда — это удовольствие, а дорогие машины и часы остались для большинства недоступными», — заявил он.
По словам Ардалионова, показательной является категория деликатесов — к ней аналитики относят продукты, приобретаемые потребителями преимущественно для удовольствия: различные сырные ассорти, икру, морепродукты, слабосоленую рыбу, роллы, сыровяленые колбасы и другие аналогичные товары. Если в 2023—2024 годах прирост физических продаж в этом сегменте превышал среднерыночный показатель в 3,7 раза, то в период с января по май 2025 года он уже оказался на треть ниже среднего уровня.
По последним данным, почти 70% жителей России вынуждены сознательно экономить, сокращая траты даже на повседневные нужды. Более половины населения перестали посещать кафе и рестораны. Одновременно фиксируется снижение продаж основных продуктов питания в натуральном выражении: в сентябре-октябре объем реализации в среднем сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По оценкам аналитиков NTech, наиболее заметное падение показали молоко, рис, гречка и свинина — их продажи уменьшились на 8−10%.