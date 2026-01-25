Одно из тестирований стало бесплатным для беременных в России

Расширение перечня генетических исследований, доступных по госгарантиям, продолжается: с 2026 года в России за счет ОМС будут бесплатно проводить преимплантационные генетические тесты ПГТ-М и ПГТ-СП для пациентов с высоким риском наследственных заболеваний. Эти меры вписываются в курс властей на поддержку материнства и детства, который также сопровождается дискуссией об ограничении абортов в частной медицине. В 2026 году также изменились размеры выплат, положенных молодым семьям, подробнее — в материале URA.RU.