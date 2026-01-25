Одно из тестирований стало бесплатным для беременных в России

«Тестирование включено в программу государственных гарантий», — пишет РИА Новости. Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) используется для определения вероятности наличия у плода синдрома Дауна, синдрома Эдвардса, синдрома Патау, а также анеуплоидий половых хромосом — генетических нарушений, при которых изменено нормальное число X- и Y-хромосом. Кроме того, исследование позволяет выявлять ряд микроделеционных синдромов, обусловленных утратой небольших участков хромосом, содержащих несколько генов.
Расширение перечня генетических исследований, доступных по госгарантиям, продолжается: с 2026 года в России за счет ОМС будут бесплатно проводить преимплантационные генетические тесты ПГТ-М и ПГТ-СП для пациентов с высоким риском наследственных заболеваний. Эти меры вписываются в курс властей на поддержку материнства и детства, который также сопровождается дискуссией об ограничении абортов в частной медицине.