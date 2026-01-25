В Крыму впервые создали цифровую геоинформационную карту скифских городищ

По словам эксперта, проект реализован совместно со специалистами компании QGIS и стал первой в регионе попыткой комплексного цифрового описания обособленного археологического микрорегиона. В рамках исследования был воссоздан единый природно-антропогенный ландшафт Кубалача, активно изучаемого археологами в последние годы. Целью работы стало понимание причин, по которым тавры и поздние скифы в раннем железном веке выбрали именно эту территорию для проживания, с учетом природных ресурсов и особенностей рельефа.