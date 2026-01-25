Пичугин и подельники: как остановили самую мощную ОПГ на севере России

Пичугин и его подчиненные за годы стали фигурантами многочисленных уголовных дел. А в 2023 году он и его ближайший соратник получили пожизненные сроки после убийства спецназовца Рустама Амонова, который имел связи с криминальной группой. Следствие смогло выйти на Пичугина. Его подельники и другие представители ОПГ получили от 7,5 до 24 лет лишения свободы.