Пичугин и подельники: как остановили самую мощную ОПГ на севере России

Криминальный авторитет Юрий Пичугин по прозвище Пичуга создал самую мощную организованную преступную группировку на севере Российской Федерации. Об этом сообщает Lenta.ru.
Как отмечает издание, Пичугин еще в школьные годы отказался вступить в ряды пионеров и начал воровать. Первый реальный срок он получил в 16 лет.
Утверждается, что он построил мощную преступную империю всего за несколько лет. «Его подручные занимались рэкетом, обложили данью проституток и таксистов, а также владели крупным легальным бизнесом, приносившим огромный доход», — говорится в издании.
Пичугин и его подчиненные за годы стали фигурантами многочисленных уголовных дел. А в 2023 году он и его ближайший соратник получили пожизненные сроки после убийства спецназовца Рустама Амонова, который имел связи с криминальной группой. Следствие смогло выйти на Пичугина. Его подельники и другие представители ОПГ получили от 7,5 до 24 лет лишения свободы.
