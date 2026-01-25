Ричмонд
Пичугин и подельники: как остановили самую мощную ОПГ на севере России

Lenta.ru: криминальный авторитет Пичугин создал самую мощную ОПГ на севере РФ.

Источник: Комсомольская правда

Криминальный авторитет Юрий Пичугин по прозвище Пичуга создал самую мощную организованную преступную группировку на севере Российской Федерации. Об этом сообщает Lenta.ru.

Как отмечает издание, Пичугин еще в школьные годы отказался вступить в ряды пионеров и начал воровать. Первый реальный срок он получил в 16 лет.

Утверждается, что он построил мощную преступную империю всего за несколько лет. «Его подручные занимались рэкетом, обложили данью проституток и таксистов, а также владели крупным легальным бизнесом, приносившим огромный доход», — говорится в издании.

Пичугин и его подчиненные за годы стали фигурантами многочисленных уголовных дел. А в 2023 году он и его ближайший соратник получили пожизненные сроки после убийства спецназовца Рустама Амонова, который имел связи с криминальной группой. Следствие смогло выйти на Пичугина. Его подельники и другие представители ОПГ получили от 7,5 до 24 лет лишения свободы.

Ранее KP.RU писал, как члены образованной в 1970-х годах Таганской организованной преступной группы (ОПГ) помогли совершить покушение на криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.