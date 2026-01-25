Семак раскрыл судьбу Вендела, пропустившего первую неделю зимних сборов «Зенита»

Гол и голевую передачу на свой счет записал Энрике, также отличились Педро, Сергей Соболев и Артём Ерохин. Главный тренер команды Сергей Семак, комментируя появление на сборах опоздавшего Вендела, отказался назвать конкретную сумму, но подчеркнул, что игрок ожидает значительный штраф. Уже в понедельник соперники проведут повторный матч, в котором бразилец сможет принять участие, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».