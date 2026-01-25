Ричмонд
Семак раскрыл судьбу Вендела, пропустившего первую неделю зимних сборов «Зенита»

Петербургский «Зенит» начал серию товарищеских матчей в Катаре уверенной победой над трёхкратным чемпионом Китая — клубом «Шанхай Порт». Встреча, где в первом тайме сыграл условный основной состав, а после перерыва вышли молодые воспитанники Академии, завершилась результативным действием со стороны сине-бело-голубых.

Источник: Life.ru

Гол и голевую передачу на свой счет записал Энрике, также отличились Педро, Сергей Соболев и Артём Ерохин. Главный тренер команды Сергей Семак, комментируя появление на сборах опоздавшего Вендела, отказался назвать конкретную сумму, но подчеркнул, что игрок ожидает значительный штраф. Уже в понедельник соперники проведут повторный матч, в котором бразилец сможет принять участие, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее Сергей Семак заявил, что новый лимит на легионеров 5+5 негативно скажется на уровне российских клубов в еврокубках. По его словам, сокращение числа иностранцев снизит конкуренцию и уровень чемпионата.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.