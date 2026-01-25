Глава Росмолодежи поздравил студентов с Татьяниным днем

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Студенчество в России стало мощной, созидательной силой, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров.
В России 25 января отмечается День российского студенчества.
«Сегодня российское студенчество — по-настоящему мощная созидательная сила. Вы учитесь и работаете, запускаете собственные проекты, помогаете другим, развиваете науку и технологии, культуру и искусство, добровольчество, медиа. Это подтверждает, что в нашей стране живут люди, которые преданы родине и делом доказывают свое искреннее желание жить и развивать нашу страну», — сказал Гуров в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава Росмолодежи напомнил, что благодаря решению президента России Владимира Путина для молодежи в РФ созданы меды поддержки для развития и самореализации в национальном проекте «Молодёжь и дети».
«Вы можете принять участие в образовательных программах, грантовых конкурсах, форумах Росмолодежи, создать свои проекты, сделать первый шаг в профессиональном развитии и увидеть результаты своего труда. Теперь ваш ход — использовать эти возможности, пробовать и создавать. Вы можете выбрать для себя любое направление и сделать первый шаг к своей мечте», — подчеркнул Гуров.