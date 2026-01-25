Глава Росмолодежи поздравил студентов с Татьяниным днем

«Вы можете принять участие в образовательных программах, грантовых конкурсах, форумах Росмолодежи, создать свои проекты, сделать первый шаг в профессиональном развитии и увидеть результаты своего труда. Теперь ваш ход — использовать эти возможности, пробовать и создавать. Вы можете выбрать для себя любое направление и сделать первый шаг к своей мечте», — подчеркнул Гуров.