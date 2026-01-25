Ричмонд
В Новосибирской области назвали самые редкие имена детей

Управление ЗАГС региона представило списки самых популярных и наименее распространённых имён, которые выбирали родители.

В Новосибирской области обнародовали статистику по именам новорождённых за 2025 год.

В числе редких мужских имён оказались Назар, Руслан, Фирдавс, Леон, Демид, Джеймс, Диас, Мирон, Дамир и Яков. При этом чаще других из этого списка встречался Артём — так назвали 12 мальчиков. В целом по региону наиболее популярными остаются имена Александр, Матвей и Иван.

Среди девочек к редким отнесли имена Нергис, Ядвига, Изабелла, Мира, Есения, Каталина, Каролина, Агата, Любава, Эля, Пелагея, Аглая, Эвелина и Амелия. Наиболее часто в этом перечне встречалось имя Полина — его получили девять новорождённых. Имена Ева и Варвара, также упомянутые в отчёте, вошли в пятёрку самых популярных по Новосибирской области.