Ричмонд
-8°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Чебоксар ввёл план «Ковёр» на фоне воздушной тревоги

Аэропорт города Чебоксары приостановил приём и выпуск рейсов на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Чебоксары. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в публикации.

В Чувашии официально объявлена опасность из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом следует из данных, опубликованных в мобильном приложении МЧС России.

«В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в тексте официального оповещения.

Спасатели призывают всех жителей региона сохранять повышенную бдительность в связи с введённым режимом опасности.

В ночь на 25 января сразу три российских аэропорта вводили временные ограничения на полёты. План «Ковёр» был задействован в воздушных гаванях Краснодара и Пензы, а также в Волгограде. Меры принимались для обеспечения безопасности.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше