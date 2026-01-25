Аэропорт Чебоксар ввёл план «Ковёр» на фоне воздушной тревоги

«Аэропорт Чебоксары. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в публикации.
В Чувашии официально объявлена опасность из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом следует из данных, опубликованных в мобильном приложении МЧС России.
«В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в тексте официального оповещения.
Спасатели призывают всех жителей региона сохранять повышенную бдительность в связи с введённым режимом опасности.
В ночь на 25 января сразу три российских аэропорта вводили временные ограничения на полёты. План «Ковёр» был задействован в воздушных гаванях Краснодара и Пензы, а также в Волгограде. Меры принимались для обеспечения безопасности.
