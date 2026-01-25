Ричмонд
Кардиолог перечислил 10 симптомов, которые нельзя игнорировать

Кардиолог Амит Бахай заявил, что существует 10 главных симптомов сердечных заболеваний, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.

Источник: Аргументы и факты

Существует 10 главных симптомов сердечных заболеваний, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. Как пишет британская газета The Daily Mirror, их перечислил врач-кардиолог из Королевской лондонской больницы NHS Foundation Амит Бахай.

Речь идет о головокружении при резком вставании, одышке, трудностях с выполнением наклонов, учащенном сердцебиении, чувстве стеснения в груди, боли в руке и шее (чаще с левой стороны), трудностях при вставании, дискомфорте в груди (исключая чувство стеснения), отеке ног, частой экстрасистолии (нарушение сердечного ритма, проявляющееся преждевременными сокращениями сердца или его отделов), рассказывается в публикации.

«Большинству из нас не нужно проходить ежегодный техосмотр, поэтому мы игнорируем малейшие сигналы о том, что наш собственный двигатель работает не идеально. Проблемы с сердцем часто прогрессируют, пока однажды не возникнет более сложная проблема, которой можно было бы избежать, если бы мы прислушались к предупреждающим знакам», — отметил медик.

Ранее рассказывалось о способе, позволяющем наиболее эффективно определять проблемы с сердцем в домашних условиях.