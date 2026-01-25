Собянин поздравил московских студентов с Татьяниным днем

«Поздравляю с Днём российского студенчества! Столица гордится каждым своим студентом — и теми, кто получает фундаментальные знания в университетах, и теми, кто осваивает практические профессии в колледжах. Это будущие инженеры, строители, программисты, медики, педагоги — те, кто уже в ближайшие годы будет развивать наш город и его экономику», — написал мэр столицы на платформе Max.