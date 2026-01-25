Самара вернула свое историческое имя 35 лет назад

О переименовании города самарцы узнали в январе 1935 года. Это произошло по решению партийных органов. Новое имя — Куйбышев — восприняли неоднозначно. Лишь 50 лет спустя, во время перестройки, прозвучала мысль о возвращении городу исторического названия. К 1990 году собрали 80 тысяч подписей за возвращение Самары, их отправили в Москву, но изменений не последовало.