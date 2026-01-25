Ричмонд
Times: России пришлось соглашаться с США в территориальных вопросах по Украине

Россия на трехсторонних переговорах с США и Украиной в Абу-Даби поддержала американскую позицию по территориальным вопросам. Об этом сообщает The Times.

— Мы надеялись сначала получить какое-то обязательства по территориальным уступкам. Но в конечном итоге нам просто пришлось соглашаться с американцами, — сказал собеседник издания.

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Украина и европейские страны пытаются подменить важные вопросы урегулирования, связанные с территориями.

Ранее стало известно, что среди тем, которые обсуждали делегации в Абу-Даби, присутствовали буферные зоны и различные механизмы контроля. Также, согласно словам президента Украины Владимира Зеленского, участники обсудили параметры завершения военного конфликта.

В AntiDiplomatico отметили, что в ходе переговоров спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве была представлена изменившаяся позиция Белого дома по вопросу специальной военной операции на Украине.

