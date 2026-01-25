Телефонный мошенники стали применять неожиданный метод, связанный с мигрантами

Мошенники могут заявлять, что представляют управляющую компанию.
Телефонные мошенники стали использовать метод «акцента» для развода россиян. Злоумышленники намеренно разговаривают на «ломаном русском», чтобы жертва скорее поверила. Об этом сообщили в соцсетях.
«Якобы звонит обычный рабочий управляющей компании. А на самом деле на кону — аккаунты в мессенджерах и на Госуслугах», — пишет telegram-канал Baza со ссылкой на читателей. Например, Артему позвонил мужчина, который с «акцентом» заявил, что нужно поменять ключ от домофона. При этом звонивший назвал точный адрес. После этого он звонил снова и говорил, что на почту должен прийти код — якобы это «перепрошивка».
Ранее в МВД уже предупреждали о росте сложных мошеннических схем, нацеленных на выманивание кодов авторизации для портала Госуслуг. Тогда отмечалось, что злоумышленники нередко представляются сотрудниками служб доставки, коммунальщиками или других организаций и могут говорить с характерным южным акцентом, что теперь используется как отдельный инструмент давления на доверчивых граждан.