Телефонный мошенники стали применять неожиданный метод, связанный с мигрантами

«Якобы звонит обычный рабочий управляющей компании. А на самом деле на кону — аккаунты в мессенджерах и на Госуслугах», — пишет telegram-канал Baza со ссылкой на читателей. Например, Артему позвонил мужчина, который с «акцентом» заявил, что нужно поменять ключ от домофона. При этом звонивший назвал точный адрес. После этого он звонил снова и говорил, что на почту должен прийти код — якобы это «перепрошивка».