Сергей Собянин поздравил учащихся с Днем российского студенчества

Глава города отметил, что Москва является крупнейшим образовательным центром страны и объединяет студентов из всех регионов. Он также заявил, что российская столица гордится каждым студентом — как теми, кто получает фундаментальные знания в университетах, так и теми, кто осваивает практические профессии в колледжах. Мэр Москвы указал, что именно эти молодые люди — будущие инженеры, строители, программисты, медики и педагоги — в ближайшие годы будут развивать город и его экономику.