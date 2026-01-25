Сергей Собянин поздравил учащихся с Днем российского студенчества

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных студентов с Татьяниным днем. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Глава города отметил, что Москва является крупнейшим образовательным центром страны и объединяет студентов из всех регионов. Он также заявил, что российская столица гордится каждым студентом — как теми, кто получает фундаментальные знания в университетах, так и теми, кто осваивает практические профессии в колледжах. Мэр Москвы указал, что именно эти молодые люди — будущие инженеры, строители, программисты, медики и педагоги — в ближайшие годы будут развивать город и его экономику.
Собянин подчеркнул, что власти стремятся сделать столицу не только местом учебы, но и пространством возможностей. В этой связи он напомнил о работе проекта «Молодежь Москвы», в рамках которого можно получить поддержку инициатив, найти стажировку или работу, заниматься творчеством и спортом, принять участие в конкурсах и найти команду единомышленников.
Мэр также пожелал всем студентам успехов, уверенности в себе и интересных задач на пути к цели, добавив, что годы учебы должны быть наполнены открытиями, дружбой и вдохновением.