Легенда Волгограда Хельви Латту отмечает 89-летие

Жизненный путь Хельви Николаевны начался в Ленинградской области, где она пережила страшные годы блокады Ленинграда. После окончания Ленинградского текстильного института имени С. М. Кирова, она начала свой профессиональный путь инженером-технологом. В 1969 году ее назначили руководителем Волгоградской чулочно-трикотажной фабрики имени Крупской. Под ее умелым руководством предприятие вышло в лидеры региональной промышленности. За свой самоотверженный труд Хельви Николаевна получила высокую государственную награду — орден «Знак Почета».