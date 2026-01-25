Легенда Волгограда Хельви Латту отмечает 89-летие

Сегодня, 25 января 2026 года, Волгоград поздравляет с 89-летием Хельви Латту — человека, чье имя неразрывно связано с историей и развитием региона. Ее трудолюбие, активная общественная позиция и беззаветная преданность делу оставили глубокий след в жизни города и области, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.
Жизненный путь Хельви Николаевны начался в Ленинградской области, где она пережила страшные годы блокады Ленинграда. После окончания Ленинградского текстильного института имени С. М. Кирова, она начала свой профессиональный путь инженером-технологом. В 1969 году ее назначили руководителем Волгоградской чулочно-трикотажной фабрики имени Крупской. Под ее умелым руководством предприятие вышло в лидеры региональной промышленности. За свой самоотверженный труд Хельви Николаевна получила высокую государственную награду — орден «Знак Почета».
Но деятельность Хельви Николаевны не ограничилась производством. Более трех десятилетий она возглавляет Волгоградское областное общество «Защитники и жители блокадного Ленинграда». Она активно занимается патриотическим воспитанием молодежи, передавая бесценный опыт и знания подрастающему поколению. Регулярно проводит встречи со школьниками и студентами, организует важные памятные мероприятия, сохраняя живую память о героических событиях прошлого.
Признание заслуг Хельви Николаевны пришло не только на государственном уровне. Ей присвоили высокое звание «Почетный гражданин Волгограда». А в апреле 2025 года она стала «Почетным гражданином Волгоградской области» за значительный вклад в развитие региона и бережное сохранение исторического наследия.