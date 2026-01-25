Ричмонд
В Европарламенте назвали кандидата на роль переговорщика с Россией по Украине

Евродепутат Мариани назвал Стубба подходящей фигурой для переговоров ЕС и России.

Источник: Комсомольская правда

Президент Финляндии Александр Стубб мог бы стать подходящей фигурой для участия в возможных переговорах Евросоюза с Россией. Об этом РИА Новости заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

Ранее издание Politico сообщило, что страны ЕС рассматривают возможность назначения специального посланника для ведения переговоров с Россией по украинскому урегулированию.

По словам Мартини, будучи президентом Финляндии, Стубб сочетает в себе твердость с прагматизмом. Он утверждает, что исторический опыт Финляндии в выстраивании отношений с Россией может сделать его полезным участником переговоров.

«Он также открыто выступает за диалог и отмечал, что мир нередко требует компромиссов», — сказал Мариани.

При этом он заявил, что без единого политического мандата со стороны ЕС Стубб не будет обладать легитимностью и необходимыми рычагами влияния.

